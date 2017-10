Eesti Filmi Instituut korraldab konkursi juhi leidmiseks

Juhatuse liikme ülesanne on sihtasutuse igapäevane juhtimine ja esindamine, ta vastutab põhikirja ja tegevuskava eesmärkide täitmise ning asutuse finantstegevuse eest.

EFI nõukogu esimees Paavo Nõgene kinnitas, et kandideerida võivad kõik, kellel on värskeid ideid ja soov panustada meie filmikunsti arengusse. «Kodumaise filmi suurepärased vaatajanumbrid ja meie filmikunsti jõuline rahvusvahelistumine on saanud tõeks tänu senise juhtkonna järjepidevale tööle ja entusiasmile koostöös Eesti filmitegijatega. Instituudil on kandev roll eesti filmikunsti arendamisel. Seepärast peakski kandidaadil olema eelkõige tingimusteta armastus eesti filmikultuuri vastu,» rääkis Nõgene.

Kandideerima oodatakse inimesi, kes on kõrgharidusega ja juhtinud organisatsiooni vähemalt 3 aastat. Tal peab olema strateegia ja arengukava koostamise kogemus, tugev algatus-, analüüsi- ja vastutusvõime ning rahvusvahelise koostöö kogemus.

Kandideerijal palutakse motiveeritud avaldus, elulookirjeldus ja kirjalik visioon Eesti filmivaldkonna arengust aastani 2023 koos võimalike ettepanekutega esitada 31. oktoobriks k.a e-posti aadressile birgit.pohlak@filmi.ee

EFI juhataja asub ametisse eelduslikult 26. märtsil 2018 ja tema volituste kestus on 5 aastat. Täpsemad kandideerimise tingimused on EFI kodulehel.