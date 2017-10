Juurikas. Avameelselt kinnisvarast

Hea lugeja, sügis on paras aeg korterivahetuseks, sest varsti lähevad küttearved meeletuks ja suurte akendega apartemendi asemel tasub kähku sebida ühetoaline puuküttega konku kusagil Kopli liinidel. Hea meelega pakuksin Teile kohe mitu sellist välja, aga kahjuks ei saa. Käisin metsas seenel, mulle kukkus käbi pähe ja sain ajupõrutuse. Pea sees on nüüd midagi katki, aju loksub ja ma ei saa valetada, enne kui arstid mul kruvid jälle kinni keeravad.

Kallid kunded, kõik need korterid, mis ma Teile olen kaela määrinud, on lihtsalt jubedad! See avar korter Kakumäel on tegelikult jube urgas, kus küproki taga elab mürgine must seen. Kallis ostja, palun, pane maja kähku põlema, muidu sured varsti ära. Ja sina, paks mees, kes ostsid Rataskaevu tänavale maja. Ma tegelikult teadsin küll, et seal ei saa elada kummituste pärast. See kummitus, kes sul öösiti teki maha rebib – pane talle õhtul köögilauale moosi, siis ta laseb sul hommikul kella viieni magada. Ja vereplekke esikus sa ära ei saagi. Need tulevad alati tagasi.

See Vilde tänava korter – kus oli imelik hais – see ei ole torude pärast. Malle, ära hakka seal torusid vahetama, nagu ma ütlesin. Pole mõtet. See ei aita. Seal naabrid peavad vannitoas sigu ja lõhn imbub läbi paneelide.

Need uued tornmajad mere ääres kukuvad varsti kokku. Majad ehitasid mingid purjus mehed. Plokid ja kandvad talad on silikooniga külge liimitud. Jah, need majad on moodsad ja ilusad, aga see on sisetööde krohv seal peal, see tuleb nüüd sügisel vihmadega maha. Ja Tiiu – see hubane merevaatega korter, see ei ole tegelikult meri, mis seal aknast paistab, kui sa ennast välja küünitad. Kohalikud teavad, mis see on. Ära küsi. Anna andeks, Sa ei taha teada, mis see tegelikult on! Need naabrid... need ei ole tegelikult toredad inimesed, nagu ma rääkisin. Nad on väga ohtlikud! See vuntsidega mees, palun ära talle otsa vaata, ta on täiesti ettearvamatu. Palun võta lapsed ja mine juba täna ööseks kuhugi tuttavate juurde.

Oi, ma ei saa praegu edasi kirjutada, aju sügeleb. Andke mulle palun andeks. Ma ei valetanud Teile meelega! Adjöö!