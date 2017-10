Kultuurkapital otsib otsustajaid

Arhitektuuri, audiovisuaalse-, heli-, kujutava ja rakendus- ning näitekunsti, samuti kirjanduse ja rahvakultuuri sihtkapitalid ootavad ettepanekuid vastavate valdkondade organisatsioonidelt ja ühendustelt inimeste kohta, kes järgmisel kahel aastal nende valdkonna toetustaotlusi hindavad ja rahastusotsuseid langetavad.

Kultuurkapitalil on kaheksa valdkondlikku sihtkapitali. Igas sihtkapitalis on seitse ekspertliiget, kes otsustavad, kuidas jagatakse ligi 20 miljonit eurot taotluste rahastust aastas. Ekspertide töö on väga vastutusrikas ning kultuuri- ja spordiüldsus volitab neid ühtlasi sümboolselt otsustama, millist kunsti- või spordisündmust toetada; mis on Eestile oluline, vajalik ja väärtuslik.

Kandidaatide ettepanekud palutakse saata Eesti Kultuurkapitalile kirjalikult aadressil Suur-Karja 23, Tallinn 10148 või e-posti aadressile kulka@kulka.ee

Ettepanekule tuleb lisada kandidaadi nimi, kontaktandmed, lühitutvustus või CV, kandidaadi poolt allkirjastatud nõusolek ja esitaja kontaktandmed.

Lisainfot leiab siit!