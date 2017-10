Ivo Uukkivi hakkab uuesti punkariks

Näitleja Ivo Uukkivi, kes lisaks oma teatri- ja filmirollidele on tuntud ka kui punkbändi Velikije Luki solist, hakkab uuesti punkariks. Vaba Lava kuraatoriprogrammis esietendub 4. novembril Andri Luubi lavastus «(Teisitimõtleja)», mille peaosas mängib Ivo Uukkivi vana punkarit ja bändimeest. Kurblooline komöödia «(Teisitimõtleja)» räägib inimesest, keda ajab uus nn tõejärgne maailm tõelisse segadusse.

Lugu räägib endisest punkarist, kes omal ajal teadis, millisele diktaatorile vastandudes ta oma laule kirjutas ja mis tõe pärast ta vangis istus. Ent tõejärgses mitmeplaanilisuses on ta kaotanud igasuguse fookuse. Temast on saanud inimene, kes on alla vandumas isiklikule heaolule, kes vanast vihast mässab internetis, kirjutab vihakõnet ning antikapitalistlikke suurkorporatsioonide vastaseid kommentaare. Tema elu on läinud allamäge, ta on lõhkunud oma lähisuhted ning on määratud väljakutsuva käitumise tõttu viharavile.

Punkarile on määratud viharavi konsultandiks ja mentoriks noor doktorant Stockholmist, kes üritab teda lahti muukida, tema viha kuidagi kanaliseerida, kuid see ülesanne pole lihtne.

Lavastaja Andri Luubi sõnul räägib lavastus inimeste sisemisest pungist ja millal saabub hetk, kui sisemine mässumeelsus või tõeotsing sureb ning mis seda meie sees tapab. «Praeguses ajas on see teema ehk aktuaalne seetõttu, et me elame justkui suures tõdede, pooltõdede ning valede kaubamajas. Ja me justkui šoppame omale meelepärast, andmata lõpuni aru, et tõde ei ole müügiartikkel. Aga «valge mees» oleks justkui kõik maha müünud. Ta ei saa ise ka aru, mis tal üldse alles on. Ja see ainult süvendab sisemist vajadust muutuste või rahu järele,» tõdeb Luup.

Lavastuse «(Teisitimõtleja)» autor ja lavastaja on Andri Luup, kunstnik Arthur Arula, produtsent Ere Naat, näitlejad Ivo Uukkivi (Eesti Draamateater), Mari Abel või Laura Peterson ja Eliann Tulve. Produktsioon Vaba Lava.

Etendused toimuvad 4.,6.,8.,10. novembril ning 9. ja 10. detsembril.

NB! Etendused toimuvad Eesti Tantsuagentuuri saalis, aadressil Hobujaama 12. Peale 4. novembri etendust toimub esietenduse pidu ja peale 6. novembri etendust toimub vestlus trupiga.

Lavastus «(Teisitimõtleja)» on osa Vaba Lava 2017/18 aasta kuraatoriprogrammist, mille valisid välja hooaja kuraatorid José Alfarroba ja Tristan Barani Prantsusmaalt, konsultandiks oli Vaba Lava teatrikeskuse juhatuse liige ja tegevjuht Kristiina Reidolv. Lavastus valiti välja 142 taotluse seast, mis laekusid Vaba Lava rahvusvahelisele ideekonkursile.