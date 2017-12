Kõige kuumememad kultuuriteemad 2017: linnateatri lugu ja Maikeni skandaal

1. Henrik Kalmet vs Elmo Nüganen

Teatrimaailmas lõhkas pommi (mille lööklaine pole tänaseni vaibunud) Heili Sibritsa intervjuu Henrik Kalmetiga. Kalmet kritiseerib selles tõsiselt linnateatri peanäitejuhti Elmo Nüganeni. Ka Märt Avandi leidis, et linnateatri ja draamateatri juhtide aeg on läbi. Tulemuseks oli aga see, et Kalmet lahkus linnateatrist.

2. Maikeni skandaal

Maiken on ka ise lauljana hääle kaotanud ning just seetõttu huvitus ta Sadolini tehnikast. 2014. aasta Eesti Laulu võistlusel ta hoolimata taastunud häälest Eurovisioonile ei pääsenud. | FOTO: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja/ Scanpix

Aasta alguses tegid muusikapedagoogid ja erialalaliidud ühisavalduse, milles seadsid kahtluse alla lauluõpetaja Maikeni (Kadri Koppel) õpetamismetoodika, mis võib kahjustada lauljate häält. Nii Maikeni enda kaitsekõne kui Eesti lauljate eliidi pöördumine pälvisid suurt lugejahuvi.

3. Edward von Lõnguse Euroopa-turnee

Edward von Lõngus alustas Euroopa turneed. | FOTO: RUUDU RAHUMARU

Tänavu viis tänavakunstnik Edward von Lõngus eesistumise ja EV100 kultuuriprogrammi raames Euroopa suurlinnades läbi turnee, mille käigus vääristati seinu Eesti ametliku tänavakunstiga. Samal ajal puhkes Eestis linnahalli ebaseadusliku värvimise skandaal. Postimehe kultuuritoimetaja Hendrik Alla viibis just sel ajal tänavakunstipealinnas Berliinis Lõnguse jälgi ajades (tema reportaaži loe siit). Nii oli hea võimalus küsida Berliini tänavakunstiekspertide ja –gurude arvamust selle kohta. Loe nende arvamust siit. Aga ka Lõngus ise sattus Brüsselis ametivõimudega sekeldustesse.

4. Erutavad arvustused

"Vastumürk tervisele". Jahedad angerjavannid kolm korda päevas annavad hea tulemuse. | FOTO: outnow.ch

Tähelepanu väärisid ka mitu arvustust: «Gruusia reisisaade osutus masendavaks haltuuraks», «Šveitsi erakliinikus sooritati ebainimlikke eksperimente», «Sepp ja Avandi, miks andsite jämeda otsa käest?» ja ««Ärapanija» saatuslik viga».

Lembit Ulfsak | FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees / Scanpix

Sel aastal läks lugejatele südamesse mitme kultuurikorüfee lahkumine. Surid Lembit Ulfsak, Aarne Üksküla, Hans Luik, Tõnu Mikiver, Hans Kaldoja, Uku Kuut ja Margus Karu. Meenutame neid pühade ajal.