Teatrid on hädas hollandlaste paigaldatud vigase lavatehnikaga

Läinud aasta märtsis avas Viljandi Ugala teater uksed ja lisaks paljule muule sai välja vahetatud ka suure saali lavatehnika, mille tööd teostas Hollandi ettevõte Trekwerk ja mis läks maksma 14 miljonilisest remondist 2,5 miljonit eurot. Tuleval suvel, kui teater puhkab, läheb teatrisaali au ja uhkus aga garantiiremonti, sest Ugala teatrijuht Kristiina Alliksaare sõnul teeb pöörlava liiga suurt müra.

Detsembri esimesel päeval avati ka renoveeritud Endla teater ja ka seal oli tööde tegijaks Trekwerk, sedapuhku 2,6 miljoni euro eest. Endla teatrijuht Roland Leesment ütles, et neil on esinenud tehnilisi häireid ning teater plaanib esitada ligi 100 000 eurose kahjunõude, sest avamise tähtaeg nihkus ja see tekitas hulgaliselt kahjusid.



Tartu Postimees on varasemalt kirjutanud probleemidest Vanemuise pöördlavaga, ka seal tegi tööd ettevõte Trekwerk.