Toomas Kirss tegi filmi endale vaatamiseks

Kirss on veendunud, et iga filmi ja telesarja, ka romaani, laulu ja artikli kirjutamise juures on põhiline loo jutustamise oskus. «See on aluste alus,» ütles Kirss. «Ka maal on lugu, isegi kui valgele lõuendile on kriips lihtsalt tõmmatud.» Seda öeldes teeb ta käega niisuguse liigutuse, mille põhjal võiks valmida Kurt Vonneguti kangelase Rabo Karabekiani kuulus maal «Püha Antoniuse kiusatus», mis kujutab üht vankumatut valgusvööti.

Kirsi kinnitusel puudub paljudel eesti režissööridel see loo jutsutamise oskus ning neil isegi pole lugu, mida jutustada. Selle viimase jaoks on vajalik elukogemus, mille puudumisel polegi meil millesti rääkida, rõhutas 59-aastane Kirss.

Mängufilm «Pilvede all. Neljas õde» FOTO: Kaader filmist

Ekraani suurus ei puhu eriti pilli, ütles Kirss ja tõi lihtsa näite: «Kui sa oled harjunud sööma noa ja kahvliga ja sulle pannakse ette natuke suuremad söögiriistad, sest selle prae juures käivad teistsugused kahvlid-noad, siis sa ju ei torka endal kahvliga silma peast välja. Filmiga on Eestis juhtunud tore lugu. Olen isegi 1980. aastatel Tallinnfilmis töötanud ja praegusel hetkel on selle toreda kinoseltskonna retoorika jäänud 1980.–1990. aastatesse: «Kui raske, kui keeruline!»»

Selle filmiga on nii, et kui läheb persse, siis vastutab ainult Kirss!

Tol ajal oligi filmitegija elu tehniliselt keeruline, sest filmiti lindile, mitte videole, järelhelindus tehti pärast filmimist, siis saadeti film ilmutusse, ning kui hingevärinal oodatud koopia – kas on ikka kvaliteetne – lõpuks saabus, tuli seda lõikuma ja kleepima hakata. «Praegu on kogu tehnoloogia muutunud ja kui keegi tuleb mulle rääkima, et filmi on raske teha, siis ma vastan: filmi on kolm korda lihtsam teha kui ühte sarja. Filmiga on väga lihtne: sul on algus ja lõpp, teed ühte tervikut. Kui sa sellega hakkama ei saa, siis on juba väga halvasti,» põrutas Kirss.

Kirsi sõnade järgi oli «Neljanda õe» tegemine sarjaga võrreldes nagu jalutuskäik päikesepaistelisel aasal. Režissöörile teeb nalja, kuidas mõned filmitegijad räägivad oma kannatustest – kuidas võtted kestsid kolm päeva ja perekond pidi selle pärast laiali jooksma, kuidas kõik on nii õudne ja kohutav... Aga telesarja salvestades on tiim iga päev justkui töötsüklis, sest tegemisel on neli osa korraga. Režissööril ja näitlejatel peab kogu aeg meeles olema, kust mõni tegelane tuli, kuhu ta läheb, milline on tema meeleolu ja riietus.