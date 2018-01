Esmakordselt Eestis: Nawlins jazzfestival toob Tallinnasse oma ala tipud

Nordea kontserdimaja laval saab 5. ja 6. aprillil näha džässimaailma tippartiste, kes elavad ja hingavad džässirütmis. Ameerikast, Inglismaalt ja Jaapanist toovad kuumad rütmid eesti muusikanautlejateni Everette Harp, Peter White, Paul Taylor ja Keiko Matsui. Nordea kontserdimaja muudetakse neworleansilikuks džässimekaks, sest just N'awlinsiks kutsuvad seda džässilembelist linna hellitavalt sealsed džässiartistid.

5. aprillil astuvad üles Everette Harp ja Peter White ning 6. aprillil on lava Paul Taylori ja Keiko Matsui päralt.

Everette Harp on Ameerikast pärit saksofonist, kelle stiilideks on džäss, bluus ja gospel ning kes on kaasa löönud rohkem kui 25-l kuld, plaatina- ja multi-plaatinaplaadil. Ta hakkas saksofoni mängima juba 4-aastaselt. Everette on üks kaasaegse džässimaailma tipp-saksofoniste.

Inglismaalt pärit ja paljude auhindadega pärjatud smooth-jazz'i ja jazz-fusion'i kitarrist Peter White on eelkõige tuntud tänu 20-aastasele koostööle Al Stewartiga. Peter White'il on anne mängida väga erinevaid stiile erinevate instrumentidega. Näiteks Al Stewartiga mängis Peter White nii klaverit kui ka kitarri. Lisaks mängib ta klaverit ja akordionit. White'i enda kirjutatud albumit «Caravan of Dreams» müüdi üle 300 000 koopia.

Ameerika smooth-jazz'i saksofonist Paul Taylor on karjääri algusest saadik hoidnud enda mahedat, kuid samas rütmilist ning elavat muusikastiili, töötades koos urban jazz'i ja R&B tippmuusikutega.