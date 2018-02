Homme esitletakse raamatut «Estonia ballett 100»

Neljapäeval, 8. veebruaril kell 15 toimub Estonia talveaias Eesti balleti 100. sünnipäevaks valminud raamatu «Estonia ballett 100» esitlus. Raamatu on välja andnud Rahvusooper Estonia, selle on koostanud ja toimetanud kirjandustoimetaja Liina Viru, autorid on Heili Einasto, Kustav-Agu Püüman, Kristiina Garancis, Leenu Nigu ja Evelin Lagle. Raamatu on kujundanud Peeter Laurits.