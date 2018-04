Elmo Nüganeni lavastus osaleb rahvusvahelisel teatrifestivalil Ungaris

Teatrifestival MITEM (Madach International Theatre Meeting) sai alguse 2014. aastal ning toimub iga kahe aasta tagant aprillis Ungari Rahvusteatris. Kaks nädalat vältaval rahvusvahelisel teatrifestivalil osaleb keskmiselt umbes 20 lavastust 13–14 erinevast riigist. Sealjuures on esindatud mitmed Euroopa riigid kui ka kaugemad paigad, sealhulgas näiteks India ja Tuneesia.

Elmo Nüganen on esimene Eesti lavastaja, kelle looming MITEM teatrifestivali põhiprogrammi kuulub. «Igatsust» on varasemalt premeeritud kahe auhinnaga: 2015. aastal pälvis Anne Reemann naispeaosa täitmise eest Eesti teatri aastaauhinna ja Tallinna Linnateatri kolleegipreemia.

Ehkki tegemist on alles traditsiooni alustava ning laiemat tuntust koguva festivaliga, on festivali raames jõudnud etenduda nii mõnegi maineka Euroopa lavastaja looming, sealhulgas näiteks Alvis Hermanise ja Valeri Fokini lavastused. Tegutsetud aja jooksul on MITEM festival jõudnud teatriringkonnas pälvida positiivset tähelepanu: eelmisel korral osales teatrifestivalil koguni 450 külalist ja teatrispetsialisti.