Rõõm linna südames tõi publikurekordi

«Kuraator Eero Epner valis kollektsioonist sellele näitusele välja tööd, mis peaksid tekitama rõõmu- ja õnnetunnet. Nii on ka läinud. Võib küsida, kus on allikad? Allikateks on kolm külalisteraamatut. See on meie näituste ajaloos esmakordne, kui on vaja olnud kolme raamatut! Kõik sissekanded räägivad õnne- ja rõõmutundest. Hea meel, et see nii on läinud, ning näitus on väga hästi korda läinud. Olev Subbi kunagised sõnad päevad paika: eesti klassikaline maalikunst on aastatega endale kasvatanud publiku. Selle üle on ainult suur rõõm.»