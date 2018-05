Kivirähk esitleb uut raamatut

Andrus Kivirähki uus ja maagiline lasteraamat «Tilda ja tolmuingel» sündis koostöös kunstnik Takinadaga (Irina Shabarova), kes on juba aastaid joonistanud ja valmistanud käsitööna nukke. Kunstnik pöördus oma loominguga kirjaniku poole ning Kivirähki sõnul lõi see tegelane vaid sekundi murdosa jooksul nii-öelda pildi ette – inspireeris oma salapära ja müstikaga. Andrus Kivirähk tolmuinglit päris Lottega võrdlema ei tõtta, kuid usub, et sel on potentsiaali nii mõnessegi raamaturiiulisse jõuda. Raamat sobib oma sügavama tooniga ehk lugejatele, keda kõnetavad H. C. Anderseni ja O. Wilde muinasjutud.