ERM pälvis kõrge rahvusvahelise auhinna

«Kenneth Hudsoni auhind on Euroopa üks sisulisemaid muuseumipreemiaid, mida antakse uuenduslikele projektidele ja muuseumidele, mis seavad inimesed esiplaanile ja mis inimesi ka kõnetavad. ERMi uuendamisel on see olnud üks olulisemaid põhimõtteid ja uuenemisprotsessi eesmärk oli rahvusmuuseumi 21. sajandisse toomine. Laupäeval saime kinnitust, et oleme õigel teel,» ütles ERMi direktor Alar Karis. Karis lisas, et auhind on suureks tunnustuseks nii ERMile kui ka kogu Eestile. «Meie rahvusmuuseum on riiklikult ainulaadne ja modernne muuseum, mida on toodud Euroopas teistele eeskujuks. Tunnustus on muidugi ka märk usaldusest ning paneb ERMile täiendava vastutuse oma arengutee jätkamisel,» ütles ta.