Von Krahlis esineb täna Briti tõusev räppar

Scarlxrd on nimi mille järgi teatakse Briti räpparit, juutuuberit ja meelelahutajat Marius Listhropi. kes ühines 2014. aastal alternatiivrockbändiga Myth City, kellega tuuritati pea kaks aastat mööda Ühendkuningriike. 2016. aastal otsustas Marius bändist lahkuda ja alustada oma sooloprojektiga Scarlxrd. Tänaseks on Scarlxrd välja andnud 6 singlit, millest tuntuim on «Heart Attack».