Skeneraator pakub raskemuusikaelamust Peipsi äärs

Samal õhtul mängib sünget ja aeglasemat metal-mõjutustega tehnilist punk rocki Helsingi bänd Keretik. Neile annavad omakorda kontrasti Moskvast pärit Lucidvox, kelle žanreid painutav muusika segab elemente post pungist, vene rahvamuusikast ja psühhedeelsest rockist. Varasemalt Tallinn Music Week raames Eestis esinenud Lucidvox on üha intensiivsemalt tuuritanud mööda Euroopa festivale. Nende värske ja unikaalne muusika on äratanud rahvusvahelise muusikameedia tähelepanu, mistõttu on tõenäoline, et üsna pea on Lucidvoxi kontserti keeruline nii intiimses keskkonnas nautida, nagu Skeneraator seda võimaldab.

Ka sel aastal ei jäeta külastajaid ilma black metalist: Riiast külastavad festivali juba Eestis tuntud eksperimentaalset blacki mängiv Eschatos, kelle nägemus oma žanrist lammutab põhjalikult black metaliga seotud stereotüüpe. Melanhoolset gootilikku õhkkonda pakub kuulajatele Soome kollektiiv Kuudes Silmä, kes vaatamata emakeelsele lüürikale on rahvusvahelisele undergroundile hästi tuntud. Öö saabudes astub lavale Kannabinõid, kelle viimane album «Troon» on ilmselt kõige lähemal drone metalile, mida kohalikul muusikamaastikul kuulda on. Kellele meeldib võimsalt vali ja madal doom, siis see bänd on just neile. Festivali lõpetab samuti kohalik industriaalkollektiiv Freakangel, kelle ainus Eesti kontsert sel hooajal on Skeneraatoril.