Klassikatäht Tanel-Eiko Novikov alustab võistlust Klassika-Eurovisioonil

Novikov on üks kaheksateistkümnest Euroopa riigi noorest muusikust, kes saavad võimaluse mängida arvukale rahvusvahelisele tele-ja raadiopublikule ning keda eduka esinemise korral ootavad auhinnad ja suured lavad. Võistlusele kogunev artistide koosseis on värvikas, Tanel-Eikol tuleb konkureerida viie tšellisti, nelja viiuldaja, kahe saksofonisti ja kahe pianisti, kitarristi, kontrabassi-, harfi- ja flöödimängijaga.

Klassika-Eurovisioon (Eurovision Young Musicians) toimub tänavu 19. korda. Esimene võistlus peeti 1982. a. Manchesteris. Selle korraldaja, Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) peab oluliseks ülipopulaarse lauluvõistluse kõrval märgata ja tunnustada ka noori klassikatalente. Konkurss on aegade jooksul toonud laia publiku ette sellised tänaseks tuntud nimed nagu Isabelle van Keulen (võitja 1984), Julian Rachlin (1988), Natalie Clein (1994). Oma karjäärile on Klassika-Eurovisioonillt tuule tiibadesse saanud Baiba Skride, Martin Grubinger, Daniil Trifonov jpt. Eesti muusikud on Klassika-Eurovisioonil osalenud aastail 1994-2004 kuuel korral - Marko Martin (1994), Hanna Heinmaa (1996, III koht), Hando Nahkur (1998), Anna-Liisa Bezrodny (2000), Mihkel Poll (2002) ja Jaan Kapp (2004). Tänavuse Klassika-Eurovisioonile sõidu pani Klassikatähtede võitjale eriauhinnana välja rahvusringhääling koos kultuuriministeeriumiga.