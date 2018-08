Vaba Akadeemia loeng: Riin Kõiv «Mis on ja kust tuleb «loomus»/«loomulik»?»

Meil on kalduvus eristada inimese (inimese kui liigi, kindla inimtüübi või isiku) juures ühelt poolt omadusi, mis on talle olemuslikud ehk loomuses, ja teiselt poolt omadusi, mis ei ole olemuslikud ehk ei ole loomuses. Taolisel kalduvusel eristada loomust/loomulikku ja mitte-loomust/mitte-loomulikku on praktiline tähendus. See suunab meie arusaamu selle kohta, millised elukorraldused on võimalikud või võimatud, millised sotsiaalsed institutsioonid on head või halvad, millised käitumised sobivad või sobimatud. Kalduvus jagada omadusi ühelt poolt loomusest tulenevateks ehk loomulikeks, teiselt poolt väljast lisatuteks ehk mitte-loomulikeks näib olevat universaalne (inimese n-ö psühholoogilises loomuses). Arusaamad aga sellest, mille tõttu on inimesel mingi konkreetne loomus ja millised konkreetsed omadused sellesse loomusesse kuuluvad, varieeruvad.