Disainiöö avab moeetendus Balti jaamas

Disainiöö moeetendus «D_O_M – DISAIN ON MOES» tuleb taas, toimudes 13. septembril algusega kell 20 Balti jaama ajaloolises ootesaalis. Omanäoline lavastus «D_O_M» on tuntud oma kontseptuaalse vaatemängu poolest, kus esitletavad rõivad on samaväärsed mistahes muu disaintootega, olles valmistatud mõtte ning pühendumusega. Need on rõivad, mis on loodud kestmiseks ja pärandamiseks ning kasutamiseks nii argielus kui ka tähtpäeva melus. Sellel aastal esitlevad oma loomingut Eve Hanson, Reet Aus, Kristi Pärn ja Helve Alla.