PÖFF avalikustas kogu kava ja pani müüki piletid

16. novembrist 2. detsembrini aset leidev Pimedate Ööde filmifestival toob tänavu oma põhiprogrammis ekraanidele 212 filmi 80 riigist. Kõigile seanssidele on võimalik alates tänasest osta ka pileteid. 16. novembrist 2. detsembrini Tallinnas ja Tartus aset leidval A-klassi festivalil on viis võistlus- ja kümme eriprogrammi. Üle mitme aasta on kavas Balti filmide võistlus ja esimest korda eriprogramm «Signatuurid», kuhu on kogutud PÖFFile oluliste filmikunsti suurmeistrite värsked linateosed. Kokku on kavas 23 maailma, 30 rahvusvahelist ja 15 Euroopa esilinastust.