Maarja Kangro: normnaalne ja ebanormaalne keha

Sealsamas oli esil ka keha kui biopoliitiline objekt, foucault'lik kuulekas, distsiplineeritud, vormitav, ruumi- ja ajaüksustesse jagatud keha. Aga seda me ju teame ka, et võim ei ole üksnes väline jõud, mis ei lase salapärasel «tõelisel minal» esile tulla, ta võib anda just meie «isele» kuju, ja nii on ka kehadistsipliinide juures piirid repressiooni ja eneseväljenduse vahel alati selged.

Keha vormimine ja kurnamine võib ollagi meie peamine nauding. Või siis meie arusaam eluvõitlusest ja grupikuuluvusest. Ja nii on meil ka fantaasiatest kahjustatud anorektiline keha – inglaste väitel on anoreksia kõige surmavam psüühikahäire, neli korda ohtlikum kui depressioon. On buliimia, ortoreksia, hüpergümnaasia all kannatav keha. Eelviimane tähistab tervisliku toidu hullust, viimane treenimisobsessiooni.

Kaasaegses tantsus on kehakäsitus muidugi eri suundades evolveerunud: koos ühiskondliku mõttega ning seda mõtet omalt poolt arendades. Kui vaatasin Sõltumatu Tantsu Laval Liis Varese «Hingake! Ärge hingake!», mille teeb eripäraseks Varese lavapartner, tserebraalparalüüsi diagnoosiga Pavel Semjonov, püüdsin kujutleda end eriliseks tagurlaseks.

Sellist sõna ei tohiks muidugi kasutada, et mitte tagurlast solvata, aga kes see jaksab alati korrektne olla. Kui ma olen tagurlane, kes tahab laval näha meisterlikke sooritusi, aga näeb seal hoopis erivajadustega inimeste liikumist, millise sõnumi ma siis sealt vastu võtan? Kas see on manitsus tolerantsusele, positiivne diskrimineerimine või missioon empaatia kasvatamiseks? Mis tähendab ju, et «saaja» on ainult inimgrupp, kelle suhtes empaatiat suurendatakse, mitte able-bodied tagurlane?

Aga selline tõlgendus nagu ei klapi, see ei hakka etendusele külge. Ei ole nii, et vaatajat sunnitaks heldima: näe, niisugusedki inimesed liiguvad «kunstiliselt» – nagu päris! Ei ole (ainult) nii, et informeerimata külastaja saab etendusest valgustust ja teeb teadmatuse loori eksperimendi: kui ta võiks looritaguses maailmas olla kes tahes, ka erivajadustega inimene, siis kasulikum oleks luua kõigile võrdsed võimalused.

Asi ei ole (ainult) moraalses sõnumis, asi on naudingus ja vabaduses, mida kogeb nimelt seesama vaataja. Siin ei anta «puudulikule» kehale mingit pingutatud eelisseisu, talle antakse koht. See on pidev teistsugususe ressurss, mida niisugused etendused ära kasutavad. Kõige suurematest tähtedest tuleb siinkohal meelde prantslane Jérôme Bel.

Ausalt öeldes tundusid mulle ka tema etenduste kirjeldused algul kõike muud kui atraktiivsed: vaimupuudega inimesed või lihtsalt suvalised inimesed tuuakse lavale ja lastakse neil etendada balletinumbreid või Michael Jacksonit. Nagu seda kaasavat taidlust veel vähe oleks… Ometi on Beli «kaasamisprojektid», suvaliste kehade etteasted lõpuks nii elegantsed, et mõjuvad liigutavalt, tekitavad tõesti kõrgendatud meeleolu. Nagu tema kohta on öeldud – aga see võib kehtida ka Varese etenduse kohta – vahe õnnestumise ja läbikukkumise vahel hägustub.