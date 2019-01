Katseid tugitoolis lösutavat teletarbijat kuidagi aktiveerida on juba päris ammu tehtud. Minu mälu järgi üritati juba nullindatel teha tele- ja tõsielusarju, mille kulgu vaatajad saaksid reaalajas SMSe saates mõjutada. Erilist populaarsust need ei saavutanud, aga nüüd usub Netflix, et võib minna uuele katsele.