Edukas tänu läbikukkumisele

Mida tähendab, et mingi film on nii halb, et see on juba hea? See küsimus keerles mul peas, kui läksin Imelike Filmide Festivali raames kohtuma Greg Sesteroga – mehega, kes sai kuulsaks sellega, et mängis üht peategelast legendaarselt kehvas filmis, 2003. aasta linateoses «The Room».