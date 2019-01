«Kunstil peab olema müüdi võime, ta ei tohiks tegelikkusega kaasa lohiseda»

Rein Veidemann, kes on laiemale avalikkusele olnud aastakümneid tuntud eelkõige kui kirjandusteadlane, pedagoog, poliitik, esseist ja kirjanduskriitik, on hakanud viimasel ajal ennast üha aktiivsemalt teostama kirjanikuna. Äsja ilmus temalt romaan «Piimaring», mis kuulub ühte triloogiasse koos teostega «Lastekodu» (2003) ja «Tund enne igavikku» (2012). Ühtlasi on Veidemann avaldanud kolmest iseseisvast novellist koosneva lühiromaani «Arkaadia öö» (2014) ning luulekogumiku «Lausungid ja pausid» (2016).