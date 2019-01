Rahvusooperis esietendub Rimski-Korsakovi ooper «Tsaari mõrsja».

Ühe tuntuma orkestriteose «Šeherezade» looja Rimski-Korsakov kirjutas viisteist ooperit. «Tsaari mõrsja» on neist tähelepanuväärsemaid. Selles on nii itaalia romantilise ooperi kui shakespeare’liku draama hõngu. Ooperi muusika, eriti selle vokaalne külg, tõstab teose kõrgemale tavapärasest olustikudraamast. Kõik Rimski-Korsakovi ooperid kuuluvad Vene ooperiteatrite repertuaarivaramusse, kuid «Tsaari mõrsja» on üks väheseid, mis on võitnud endale koha ka Lääne ooperiteatrite lavadel.

Maailma ooperiteatrites oodatud lavastaja Juri Aleksandrov sõnab: «Lavastuse peateema on despotism, diktatuur ning ka hirm, mis sellega kaasneb. See on ka Rimski-Korsakovi teose alus. Kuid kuriteol ei ole rahvust ega aegumistähtaega. See, mis toimus Ivan Julma ajal, kordub mingil moel ka tänapäeval. Seetõttu leidsime võimaluse esitada seda lugu justkui ajas liigendatult – ajaloolises minevikus ja tänapäevas.»