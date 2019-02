Tallinnas avab uksed uus kontserdi- ja peohall

Dan Duncan ja Igor Tchkotoua kohtusid 1999. aastal ning hakkasid seepeale koos muusikat tegema Pig & Dan nime all. Nende koostöö tulemusena on ilmunud viis albumit ja üle saja loo. Pig & Dan on ka kahe plaadifirma «Elevate» ja «Onolog» rajajad ja vedajad. Muusikat on nad produtseerinud ka koos mitmete teiste selle žanri tippudega nagu Monika Kruse, Adam Beyer, Paul Kalkbrenner, Mark Reeve jt. Pig & Dan külastavad esmakordselt Eestit Helitehase avapeol Less is More.