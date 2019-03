Ma hakkasin seda raamatut lugema suurte eelarvamustega, sest noortekirjanduses võimutseb tänu John Greeni ülipopulaarsele raamatule «Süü on tähtedel» ning selle põhjal valminud filmile juba mõnda aega haige lapse žanr, mille üks tugevama tervisega alamliike räägib just südamesiirdamisest. Pealiskaudse otsingu järel leidsin selliseid raamatuid mitukümmend ja mõnigi neist on ka eesti keeles olemas.