Uus lehekülg koomiksifilmides kroonikas

Kosmosepommitajate tapva raketirünnaku varjus teeb Kree supertsivilisatsiooni eriüksus dessandi ühele kolkaplaneedile, kus Skrulli separatistid on vangistanud kree luuraja ja loodavad ajupesuga sellest sõjasaladusi välja loputada. Üks väikesearvulise löögirühma liikmeid on naisagent Vers, kelle erivõime on rusikatest tuld pursata ehk anda «footonlöök», nagu seda nimetatakse.