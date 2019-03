Tallinnas esineb erilise kõlaga jazztrio

Soome trio Herd, koosseisus Panu Savolainen vibrafonil, Mikko Pellinen bass-ukulelel ja Tuomas Timonen trummidel, on üks aktiivsemaid koosluseid Soome jazzimaastikul, kes on kümne tegutsemisaasta jooksul välja andnud kolm albumit ning teinud koostööd kogu Soome jazzmuusikute koorekihiga.

Ansamblit on pärjatud mitmete auhindadega, nende seas on ka esikoht 2011. aastal Hollandis North Sea Jazz Festivali raames toimunud European Jazz Competitionil. Herd on tuuritanud üle Euroopa ning ka Austraalias ja Etioopias, lisaks on ansambel aastatel 2012-2014 pidanud oma HERD nimelist jazziklubi nii Helsinkis, Lahtis kui Häämenlinnas.