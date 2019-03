Augustibluus tegi teatavaks osa tänavusi esinejaid

Ilmselt festivali põnevaim kooslus saabub Itaaliast – The Cyborgs, kes on olnud soojendusesinejaks sellistele legendaarsetele artistidele nagu Bruce Springsteen, Deep Purple, Iggy Pop & The Stooges, Jeff Beck jpt. Selle kaks liiget kasutavad keevituskiivreid oma tegeliku identiteedi varjamiseks ning ka oma pärisnimede asemel kutsuvad nad end nimetustega One (Üks) ja Zero (Null), viidates binaarkoodi süsteemile.