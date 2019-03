Kas britid annavad lipuga mängimise andeks?

Kui tavaliselt on lapsed segaduses, miks raamatust tuttavad tegelased ja lood ei ole filmis päris samad, siis Kaspar Jancisel on õnnestunud Morteni põhiseikluse kõrvale luua nii värvikad kõrvalliinid, et raamatu ja filmi kohati üsna suur erinevus ei tulnud lapsele enne meelde, kui selle kohta ekstra küsisin.