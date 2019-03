21. sajandi parimaid šokifilme linastub HÕFFil

«Kas seda on piinarikas vaadata? Üsnagi. Kas see on seda kannatust väärt? Absoluutselt!» sedastas Briti väljaanne The Telegraph «Märtritega» seonduva paradoksi. Brutaalset ja häirivat, samas äärmiselt leidlikut, üllatavate süžeekäikudega linateost on korduvalt valitud 21. sajandi parimate õudusfilmide sekka, kuigi selle sõnumiga pole leppinud isegi kõik kriitikud.