Saaremaa abielumeeste ideekoda on tulnud välja ettepanekuga keelata Ladina-Ameerika tantsude õpetamine ja tantsimine Saaremaa valla territooriumil. Ideekoja esimees Vambola Pärm leiab, et Ladina-Ameerika tantsud on ohtlikud ning võivad pahaaimamatutele tantsijatele põhjustada tõsiseid kehavigastusi: „Üks tuttav Pihtla valla mees murdis rumbat tantsides reieluu ja peab nüüd kaks kuud haiguslehel olema. Kusjuures rumbatantsu kursusele sundis kannatanut minema tema enese abikaasa!“