Millest mõtleb meremees kodu poole seilates?

Inimene on imelik loom. Jättes kõrvale monoteistide väljamõeldised sellest, miks inimene kõigest muust loodusest ülem on, jäävad siiski alles mõned omadused, mille poolest me teistest loomadest erineme. Üks neist on seksuaalsus. Loomadel on enamasti innaaeg, mil kogu ressurss kulutatakse paaritumisele. Pärast indlemist on mõneks ajaks rahu majas ning tegeletakse muude asjadega. Inimene aga, eriti oma fertiilses eas, on enam-vähem kogu aja kiima täis: meil on aastaringne seksuaalsus, erootika, intiimteenused ja pornotööstus.