Vastandite vampiirlik embus

Tommy Cash on neist esimene ja Rick Owens teine. Nad on mõlemad sündinud 18. novembril, aga 29-aastase vahega. Cash on Eesti nn post-soviet-räppar, kelle taust asub tema enese sõnul kusagil Kopli liinide tumedamates allhoovustes. Owens on katoliikliku kasvatuse saanud ameeriklane, kes on jõudnud Californiast Pariisi kaudu rahvusvahelisse moeeliiti. Biograafilisest korrektsusest samas ei piisa. Mõlemad on midagi veel ja sellel näitusel Kumu viiendal korrusel aetakse mingeid muid asju. Mõneti koos, mõneti mitte. See nõuaks selgitust.