Eesti Kontserdi sügishooaeg toob lavale maailmatähed

13. septembril saab Tartus alguse Vanemuise kontserdimaja uus hooaeg. Dirigent Paul Mägi juhatamisel on publiku ees Vanemuise Sümfooniaorkester ja ooperikoor ning Tartu Noortekoor. Solistidena astuvad üles sopran Maria Fontosh, metsosopran Helen Lepalaan, tenor Boldizsár László ja bass Tuncay Kurtoğlu; kavas on Benjamin Britteni ja Gioachino Rossini helilooming.

Pärnu kontserdimaja hooaja avab 14. septembril Eesti Riiklik Sümfooniaorkester koos viiulivirtuoos Ye-Eun Choiga. Choi puhul on märkimisväärne ülimalt instinktiivne muusikatunnetus. Tema mentor Anne-Sophie Mutter on öelnud, et Choi mitte ei esita teost, vaid teeb selle läbinisti enda omaks. Dirigent Mihhail Gertsi juhatusel kõlab hooaja avakontserdil Heino Elleri, Jean Sibeliuse ja Anton Bruckneri looming.