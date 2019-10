Kanutis etendub soome lavastus hirmust

Hirmud ühendavad inimesi, ületades sotsiaalseid klasse. «Pelko/Fear/Hirm» liigub detailsest üldiseks, kohalikust globaalseks, väikesest suureks. Lavastus räägib isiklikest ja lokaalsetest hirmudest, mis muutuvad üldiseks ja globaalseks – vähemalt mõttetasandil. Isiklikud hirmud on universaalsed. Mida ma kardan? Mida jätan tegemata, kuna kardan? Hirm tapab uudishimu ja piirab elu. Kas me vaatame mujale ja miks? Kas ma julgen kellelegi silma vaadata, kas ma julgen vastu astuda probleemile, endale, teistele? Teisest küljest – hirm kaitseb meid ja muudab elu turvalisemaks. Kes kasutab hirme ära, kes hirmutab ja miks? Millal tekitab turvalisuse loomine hirmu?

Juha Valkeapää on vokaal- ja etenduskunstnik Helsingist. Magistrikraadiga teatriteaduses ja ungari keeles on ta kunstnikuna iseõppija. Oma 25-aastase karjääri jooksul on ta nii üksi kui erinevates grupeeringutes loonud lavastusi, installatsioone, raadioteoseid ja helimaastikke, mida on esitatud mitmel pool Soomes ja ka rahvusvaheliselt. 2014. aastast on Valkeapää etenduskunstide maja Mad House Helsinki üks vedajatest.