Fotografiska Tallinnat on külastanud pea 200 000 inimest

Fotografiska külastajaskonnast moodustab kõige suurema osa kodumaine publik. Kolmandik külastajatest ja ligi pooled näituste külastajatest on teistest riikidest pärit. Fotografiska Tallinn on jätkuvalt menukas soomlaste seas, uue keskuse on väga hästi vastu võtnud ka Itaalia, Hispaania ja Venemaa turistid.