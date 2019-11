Anna Hintsi «Jää» võitis Prantsusmaal lühifilmide festivalil parima montaaži auhinna

Anna Hintsi lühifilm "Jää" on valitud seni juba 91 festivalile, neist 86 festivalil on film olnud võistlusprogrammis. Hetkel on "Jää" võitnud juba 13 auhinda üle maailma, Prantsusmaalt, Argentiinast, Kanadast, Belgiast, Indiast, Itaaliast, Eestist, Argentiinast, Norrast, USAst, Rumeeniast. Sealhulgas valiti "Jää" parimaks lühifilmiks 2018. aasta Eesti Filmi- ja Teleauhindade galal.

Filmi jaoks on Auchi filmi festivali auhind esimene preemia montaaži eest. Filmi monteerija on Anna Hintsi kursusekaaslane Marion Koppel. Lisaks parima lühimängufilmi tiitlitele on "Jää" festivalidelt saanud nii kaameratöö, muusika, helikujunduse kui ka režii eest. "Jää" operaator on Tõnis Tuuga, helilooja Romain Trouillet ja helikujundajad Rémi Durel ning Julie Tribout. "Jää" on Eesti, Prantsusmaa ja Luksemburgi koostööfilm, produtsendid Eero Talvistu (Exitfilm), Emilie Dubois ja Olivier Berlemont (Origine Films) ning Raoul Nadalet (Antevita Films).

Režisöör Anna Hints: "Jää tuletab meile meelde, et maapind meie jalge all võib iga hetk puruneda, ning kui oluline on öelda "ma armastan sind" kuni selleks on veel võimalus." "Jää" on filmitud täielikult jäätunud merel Põhja-Soomes, kuna Eestis polnud võtete ajal talvel jääteed. Filmis mängivad isa ja poega Mait Malmsten ja näitleja Indrek Ojari poeg Aksel Ojari.

Anna Hintsile on see esimene lühimängufilm peale Balti Filmi- ja Meediakooli režii eriala lõpetamist. Anna on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli Fotograafia erialal ning olnud tegev enne filmikooli kaasaegses kunstis. Anna teeb muusikat naistrios Eeter, kellega loodi muusika filmile "Tuulte tahutud maa" ja saadi selle eest parima filmimuusika nominatsioon 2019.aasta EFTA-l.