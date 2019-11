Algab varajase muusika festival Tallinn feat. Reval

Reval – Tallinna saksakeelne nimi 1880ndate aastateni, ütleb teatmeteos. See määrab festivalivaliku ajalised piirid, ent nii muusika kui ka esinejaskonna haare on teadagi laiem kui saksakeelne maailmaruum. Varajase muusika renessansis on tooni andnud pigem Hollandi ja Šveitsi muusikud, kes on selgi festivalil esindatud väljapaistvate annetega nagu Heiko ter Schegget Utrechist ning Conrad Steinmann, Plamena Nikitassova ja Jörg-Andreas Bötticher Baselist ning ansambel Aventure Amsterdamist.