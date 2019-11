Kanuti Gildi SAAL teeb koostööd Trondheimi teatriga

Iggy Lond Malmborg lahkab jätkuvalt teatrisituatsiooni ja selle suhet samastumisprotsessidega, jätkates oma kahe eelneva soolo, Kanuti Gildi SAALi kaasproduktsioonide “b o n e r“ (2014) ja “Physics and Phantasma“ (2017) jälgedes.

Tema uue valmiva lavastuse “Things in my mouth“ (Asjad minu suus) fookuses on hääl. Siinjuures mitte kui peamiselt bioloogilist võimekust, vaid kui õpitud kultuurilist nähtust; kui nurgakivi nn „stabiilsete identiteetide“ – soo, rassi, klassi, seksuaalse identiteedi – loomisel ja esitamisel nii laval kui ühiskonnas.

Hääl – milline kummaline kehaosa. Me ei näe seda ega saa seda katsuda. Erinevalt ülejäänud kehast ei ole see püsiv: seda ei ole olemas lihtsalt iseenesest (meeldib see meile või mitte), häält peab tekitama. Selleks et see teha maailmas kuuldavaks on vaja otsust ja kehaslist tegevust ning selle olemasolu on kaduv: see haihtub samal hetkel, kui see on saanud kuuldavaks. Samal ajal on see üks põhilisi elu tunnuseid.

Hääl on justkui sild sisemuse ja välise vahel, seetõttu tõlgendatakse seda sageli, nii nagu sõrmejälgegi, ainulaadsena. Lavastus väidab, et see aga on arusaamatus, et see on väljamõeldis inimese autonoomia kohta. Selle asemel käsitletakse hääle avaldumist kui midagi, mis on alati/juba olemas, meid lihtsalt tõmmatakse sellesse.

Kõik saab alguse (kohe peale algset traumat – sündi) kontrollimatu karjega, ühe pika täishäälikuga. Justkui mingi kaitsemehhanismi ajel me kodustame oma hääle, me tükeldame selle etteantud helide ja foneemide koguks, millest saab kokku panna sõnu, lauseid, laule, virinat, armastusavaldusi jne. Soovimatud helid puhastatakse välja ja unustatakse. Ja siis iga ütlus iga heli, mis meie suust väljub, on juba iseenesest midagi, mida on varem öeldud. Inimkõne pole midagi muud kui põlvkondade viisi kõnelnud suude kaja. Või ehk hääle kui sellise kaja. Midagi, mis on olnud olemas enne meid, enne kui me sündisime. Võib-olla isegi enne inimest ennast. Ehk on hääl viirus, keel selle sümptom ja meie pole midagi rohkemat kui selle peremeesloomad.

Iggy Lond Malmborg on Eestis ja Rootsis tegutsev vabakutseline näitleja ja etenduskunstnik. Kuigi klassikalise näitlejaharidusega Malmö Teatriakadeemiast, kasutab ta erinevat esteetikat ja stiile nii soolodes kui koostöödes. Tema põhihuvi seisneb reaalse etendussituatsiooni olukorra kasutamises mudelina, millele rakendada lavastuse diskursust.

Tema viimased, Kanuti Gildi SAALis esietendunud lavastused on “b o n e r“, “99 Words for Void“ (duo koos Maike Lond Malmborgiga) ja “Physics and Phantasma“, mida on näidatud mitmetes mainekates Euroopa teatrites ja festivalidel, nagu Spielart (Münich), Baltic Circle (Helsinki), TnBA (Bordeaux), Baltoscandal (Rakvere), Auawirleben (Bern), Nanterre-Amandiers (Paris), FFT (Düsseldorf), Bastard Festival (Trondheim), Sophiensäle (Berlin), Staatstheater Nürnberg, Nowy Teatr (Warsaw), Black Box teater (Oslo), Palm Off Fest (Prague), Stamsund teaterfestival (Stamsund), LOFFT (Leipzig), Dublin Theatre Festival (Dublin) jt.

Alates 2009. aastast teeb ta koostööd ka Johannes Schmit'iga (GER) duona White on White, nende viimane lavastus “Tyskland“ esietendus 2018. aastal Maxim Gorki Teatris Berliinis.

Idee ja teksti autor, lavastaja: Iggy Lond Malmborg

Etendajad: Rea Lest-Liik ja Iggy Lond Malmborg

Dramaturg: Johan Jönson

Valgus- ja helikunstnik, tehnilised lahendused: Kalle Tikas

Videodisainer: Gloria Hao

Foto: Alissa Šnaider

Projektijuht: Eneli Järs

Kaasproduktsioon: Kanuti Gildi SAAL, Rosendal Teater (Trondheim), Black Box Teater (Oslo), BIT-Garasjen (Bergen), FFT (Düsseldorf)

Koostöös: Inkonst (Malmö)

Kestus: 90min