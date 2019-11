Fotografiskas avati näitus kriisikolletes tehtud fotodest

Fotograafina on Nachtweyle kingitud oskus tabada silmatorkavaid kompositsioone. Omaenda eluga riskides vaatleb ta maailma, kus elame, ja seda alati tohutu austusega kõige haavatavamate inimeste – tsiviilohvrite – vastu. Nachtwey on erakordne vaatleja ja tähelepanelik tunnistaja, kes on pühendanud oma karjääri lähiajaloo kõige olulisemate probleemide dokumenteerimisele. Näitus “Memoria” on retrospektiiv Nachtwey kõige silmapaistvamatest töödest.

Vietnami sõda ja Ameerika kodaniku- ja inimõiguste liikumine mängisid James Nachtwey fotograafiks saamise loos suurt rolli. Ta alustas oma karjääri ajalehe fotograafina 1976. aastal ja alates 1980. aastast töötab vabakutselisena. Sellest ajast alates töötab ta üle maailma dokumenteerides sõdasid, konflikte ja ühiskondlikke valukohti.

Alates 1984. aastast on Nachtwey ajakirja TIME fotograaf. Ajavahemikus 1986-2000 oli ta fotograafide ühenduse Magnum liige ja rajas fotoagentuuri VII, mille liikmeks oli ta enne vabakutseliseks hakkamist aastatel 2001-2008. Nachtwey jäädvustab oma fotodele ebaõiglust ja vägivalda, samas kutsuvad need vaatajas esile kaastunnet ja poolehoidu. Suuremastaabiliste ja ülemaailmse mõjuulatusega ajalooliste sündmuste keerises on Nachtwey dokumenteerinud inimlikke ja intiimseid hetki. Tema fotod võivad paista formaalselt täiuslikena, kuid tegelikult on spontaansed, intuitiivsed ja jäädvustatud sageli sekundi murdosa jooksul.

“Fotograafia ei ole minu jaoks vahend, millega tegelikkusele oma arusaamu peale suruda. See on uurimus, kus üks silmapaar, üks mõistus, üks süda liigub just nüüd läbi maailma, proovides anda ükshaaval edasi lugusid sellest, mis inimestega ajaloo tulipunktides juhtub, lugusid, mida ühiskond peab kuulma, et korralikult toimida, praegu toimuvaid sündmusi hinnata, teadlikke otsuseid vastu võtta ja ennast paremini tundma õppida,” rääkis James Nachtwey oma elutööst. “Kuid mu looming ulatub sõjast kaugemale, hõlmates juhtumeid, kus ühiskondlik ebaõiglus ootab heastamist, humanitaarkriisid ja loodusõnnetused vajavad kohest tegutsemist ning tervishoiuküsimused nõuavad suuremat tähelepanu,” jätkas Nachtwey.

“James Nachtwey mõtlemapanevad ja valusad fotod on meenutus lähiajaloost ja maailmast, kus me päriselt elame. Ajakirjanikud ja pressifotograafid vahendavad lugusid, millest me muidu mitte kunagi ei kuuleks. Just sellepärast on näitus “Memoria” harukordne võimalus mõtiskleda, milliste katsumustega inimkond silmitsi seisab ja mis on nende tegelik hind,” rääkis uuest näitusest ja selle autorist Maarja Loorents, Fotografiska Tallinna kaasasutaja ja näituste juht.

Nachtwey on pälvinud arvukalt auhindu ajakirjandusliku tegevuse, aga ka panuse eest kunsti ja humanitaarvaldkonda. 2001. aastal anti talle auhind Common Wealth Award. 2003. aastal pälvis ta Dan Davidi auhinna ning 2007. aastal TEDi auhinna ja Heinzi preemia kunsti ja humanitaarteaduste valdkonnas. 2012. aastal pälvis ta Dresdeni auhinna rahvusvahelise rahu edendamise eest. 2016. aastal anti Nachtweyle Astuuria printsessi auhind. 2017. aastal lisati ta rahvusvahelisse fotograafia kuulsuste saali.