Võimsa publikurekordi püstitanud PÖFF kuulutas välja võitjad

Senist rekordit ületab see rohkem kui 10 000 külastuse võrra. 90 000 piir alistus täna, kui festivali lõpuni jääb veel üks päev.

PÖFFi juht Tiina Lokk tänas publikut usalduse eest. «Mul on väga hea meel, et meie vaatajad on nii haritud ja oskavad hinnata ka Iraani või araabia maade filmikunsti,» ütles ta.

Ka publikuauhinna võitis tänavu esimest korda festivali ajaloos Iraani film, Narges Abyari «Täiskuu aegu».

Festivali peaauhinna – 10 000 eurot – pälvis India päritolu Jaapani režissööri Anshul Chauhani film «Vastupidi». Müstilise allhoovusega mustvalges draamas leiab koolitüdruk Sora oma vanaisa asjade hulgast sõjaaegse päeviku, kus on kirjas, et kusagile kodu lähedale on peidetud aare. Ta hakkab seda otsima. Samal ajal ilmub linnakesse tagurpidi kõndiv kodutu ullike, kellest saab ootamatult Sora ja tema isa pingeliste suhete parandaja.

«Võimas ja müstiline lugu, mis seob uut ja vana Jaapanit. Filmi tegelaste arvates peaks minevik olema ammu maha maetud ja unustatud, ent ometi kerkib see ikka ja jälle pinnale, et kummitama jääda,» resümeeris žürii, kes nimetas seda tõeliseks filmikunstiks.

Filmil on ka Eesti seos, sest selle on üles võtnud siinne operaator Max Golomidov.

Ka parima režissööri auhind läks Aasiasse. Filmi «Kalel (15)» eest võitis selle filipiinlane Jun Robles Lana. 15-aastane Kalel on HIV-positiivne ja peab tegema valikuid, mida ükski laps tegema ei peaks. Äärmiselt tundliku teemaga film võtab luubi alla vaese perekonna, ema ja tema kahe teismelise lapse elu ühiskonnas, mis ei hooli neist põrmugi ja on täis silmakirjalikkust, ebaausust ja petmist.

Žürii esimees, nimekas inglise filmilavastaja Mike Newell tõstis esile põhivõistlusprogrammi kõrget taset ja rõhutas, et PÖFF on üks väheseid festivale maailmas, kelle filmivalik on geograafiliselt ja temaatiliselt nõnda mitmekülgne ja julge.

Parima debüütfilmi auhinna sai Sloveenia režissööri Gregor Božiči film «Kastanimetsade lood» ja parima Balti filmi auhinna Leedu režissööri Tomas Vengrise film «Kodumaa».