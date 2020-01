TN tutvustus - peakiri

Tõnu Naissoo (1951) on helilooja ja džässpianist. Tema džässiloomingut on välja antud enam kui 15 sooloalbumil Jaapani ja Norra plaadifirmade alt. Naissoo muusika kõlab arvukates Eesti mängu-, dokumentaal- ja animafilmides ning telelavastustes. Koos oma isa Uno Naissooga on ta kirjutanud muusika filmile «Viimne reliikvia» (1969).

Naissoo on lõpetanud Tallinna Muusikakooli (muusikateooria) ning Tallinna Riikliku Konservatooriumi (kompositsioon) ning täiendanud end Bostonis Berklee College of Musicis. Lisaks muusika kirjutamisele ning esitamisele töötanud ka õpetajana Soomes, Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Naissoo on mänginud klahvpille paljudes pop- ja džässkollektiivides, nt Optimistid, Collage, Sinilind, Laine jt. Omanimeline Tõnu Naissoo Trio liikmeteks on olnud suurepäraseid muusikuid Eestist ja välismaalt. Naissoo on koos musitseerinud selliste džässimaailma tähtedega nagu Jens Winther, Bob Moses, Dennis Rowland, Ted Curson, Igor Bril, Roland Stolk, ansambel New York Voices, UMO Big Band, EBU Big Band jpt.