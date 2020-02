Juunis toimub Tallinnas uus linnafestival GROM MMXX

12.–13. juunil toimub Tallinnas uus linnafestival GROM MMXX, mille fookuses on märksõnapõhiselt vali, maitsekas, mürane, agressiivne, kurb, raske ja veider. Esimeste artistidena on festivalil hea meel välja kuulutada Alcest (FR), She Past Away (TR), Selofan (GR), Cabaret Nocturne (BE), Inter Arma (US), Hexis (DK), Fågelle (SE) ja Kannabinõid (EE). Toimumiskohaks on hoogu koguv Uue Loomingu Maja (Kopli 93) oma erakordsuses.