Kommentaar ⟩ On see nüüd nime või pea vahetus…!?

See, et endise nimega Eesti Riiklik Nukuteater (praegu veel NUKU) oma nimes sisalduva teatriliigiga tegeleda ei oska ega taha, on ammu selge. Hoolimata küünilisuse kõrgest protsendist, on nüüdne nimevahetus nukuteatri poolt siiski aus käik, sest tõesti – nimi vastaku sisule.