Sepi Kumpulainen tähistab juubelit kontserditega Eestis

Sepi Kumpulaineni lauludega said paljud eestlased tuttavaks juba üheksakümnendate alguses. Duo, kuhu kuulub ka Juha Saunala, esituses tulevad ettekandele nende tuntuimad palad nagu «Kutsukaa Putkimies», «Hirviö tuli mua vastaan», «Armotonta menoa» ja «Dip pa da», mida on mänginud ka Eesti raadiojaamad.

Jaan Pehk: «Ma soome keelt väga hästi ei oska ning Sepi loo «Hirviö tuli mua vastaan» puhul olin millegipärast kindel, et jutt käib hirvest. Möödunud aastal laulsime seda rõõmsalt koos Sepiga aga hirviö, oh imet, tähendab soome keeles hoopis tonti või koletist. Niisiis laulis Sepi koletisest ja mina, arvates et laulsin hirvest, laulsin tegelikult koletisest. Kogu selle lõbusa segaduse tõttu otsustasime selle laulu kakskeelsena salvestada ning teisipäeval lindistamegi Tartus mitu ühispala. Aga mis peamine - nüüd tean, et hirv soome keeles on hoopis peura ja näiteks Matti Peura on eestlastele tuntud muusikamees ansamblist Popidiot.»