Maailmalavade ooperitäht esineb Camilla Nylund esmakordselt Eestis

Tallinna Kammermuusika Festivalil «Põhjala perspektiivid» 22.-29. augustil astuvad Eestimaa pealinna lavadele esinejad nii kodust kui välismaalt. Peaesinejaks 28. augustil kell 19.00 Jaani kirikus on ooperitäht Camilla Nylund. Turkus sündinud Nylundsaavutas ooperimailmas ülemaailmse kuulsuse 2008. aastal, esinedes Salzburg Festivalil Russalka rollis Clevelandi Orkestri saatel. Tänaseks esineb Nylund regulaarselt paljudes maailma kuulsamates ooperimajades, nt: New Yorkis (Metropolitan Opera), Londonis, Milanos, Zürichis, Viinis (Wiener Staatsoper), Pariisis, Berliinis (Deutsche Oper Berlin), Tokyos, Amsterdamis, San Franciscos jm. Nylund on enim tuntud Richard Straussi ooperite naiskarakterite kehastajate poolest. Mõned tema tuntuimad rollid on Marschallini (Der Rosenkavalier) ja Ariadne (Adriane auf Naxos).