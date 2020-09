Austria teatriauhindade nominatsioonis eestlaste töö

Tegu on Austria teatriauhinna nominatsiooniga, mis on saanud nime luuletaja Johann Nepomuk Nestroy järgi ja mis koondab nii Viini kui ülejäänud Austria teatreid. Laureaadid kuulutatakse välja 4. oktoobril. Kõikide nominetidega saab tutvuda siin.

Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo on praegu Peterburis, et lõpetada kevadel koroona tõttu ära jäänud «Julia» proove. Uus esietenduse aeg BDTs (Suures Draamateatris) on 10. oktoobril.

Viini esietenduse järel andsid Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo intervjuu, millest toome siinkohal ära ka katke.

Töötate esimest korda Austrias, teil on kogemusi Saksamaa teatritest, Hamburgi Thaliast ja Münchner Kammerspielest, kui sarnased on need kaks saksakeelset teatriruumi?

Ojasoo: Laias laastus on saksakeelne teatriruum suhteliselt sarnane, erinevused tulevad detailide tasandil, aga nagu öeldakse, saatan peitub detailides. Loomulikult oli meil siin palju õppida ja avastada.

Sel sügisel alustas Burgtheateris uus intendant Martin Kusej, endine Müncheni Residenztheateri juht. See tähendab, et kolmandik trupist on uus, lisaks on uued inimesed mitmetel võtmepositsioonidel. Selles teatris on hetkel käimas suur muutus, suur üksteisega kohanemine.

Minu senises teatripraktikas oli see esimene kord, kus ma kohtusin poolte näitlejatega esimest korda alles esimeses proovis. Loomulikult olime vaadanud videoid-pilte ja arutanud, aga need ei anna nii palju edasi kui inimesega silmast silma kohtumine. Seega üks suur alustamine-kohanemine ja reeglite paikasättimine absoluutselt kõigi jaoks.

Laval olid suurepärased näitlejad!

Semper: Oleme väga rõõmsad, et meil lasti näitlejaid valida ja «õunte pealt ennustamine» ehk fotode ja salvestatud materjalide põhjal valimine edukas oli…

Ojasoo: See on, nagu valiks veini pudelisildi järgi. Mõne puhul tead isegi piirkonda, viinamarjasorti, aga niikaua, kui sa pole seda veini proovinud, ei tea sa tegelikult midagi.

Semper: Margarita osatäitjat Annamaria Langi tundsime muidugi juba varem, oleme aastate jooksul kaks korda koos töötanud. Tema oli nii-öelda meie meeskonnast.

Kuidas te Viini jõudsite?

Ojasoo: Siinses uues juhtkonnas sel sügisel alustanud üks majadramaturge Andreas Karlaganis kutsus meid juba mitu aastat lavastama Zürichi Schauspielhausi, aga ajapuudusel lükkus see kogu aeg edasi.

Semper: Kuna ta liikus sel hooajal edasi Viini, siis kandus ka kutse siia üle.

Mida teile Viinis ja Burgtheateris töötamine tähendab? On ju tegemist saksakeelses keeleruumis ühe olulisema teatriga.

Semper: Oleme kunstnikena väljakujunenud mõtete ja käekirjaga, nii et kui meid siia kutsuti, siis eeldasime, et usaldatakse. Materjal on meile lähedane, põhiküsimus oli, kas me suudame selles keerulises struktuuris, täiesti uute inimestega teha midagi, mis meie nägemusega klapiks. Suur tänu Jakobile ja Jürile siinkohal, kellega koos oleme juba mitu sarnast dessanti teinud.