PÖFFi peaauhinna pärast võistleb 25 filmi

«Meile tuli tänavu nii palju häid filme, et me otsustasime anda suure ekraani väljundi võimalikult paljudele – see on meie missioon ajal, kui koroonaviirus mõjutab ka uute huvitavate autorifilmide jõudmist publiku ette,» ütles PÖFFi juht Tiina Lokk.

25 linateose seas, mis hakkavad kandideerima 10 000 euro suurusele peaauhinnale ja mille piletite eelismüük algas täna, on 11 maailma-, 12 rahvusvahelist ja kaks Euroopa esilinastust. Esindatud on kolm maailmajagu: Euroopa, Aasia ja Ameerika. Esimest korda on võistlusprogrammis Mongoolia film. Kaks filmi on Venemaalt, Hispaaniast ja Lätist.

Kolme aasta järel on kavas Eesti film, Olavi Ruitlase menuraamatu «Vee peal» ekraniseering, mille režissöör on Peeter Simm. Eesti on panustanud veel taanlase Henrik Ruben Genzi sõjadraamasse «Erna on sõjas», mis on osaliselt filmitud Tartus ja selle ümbruses. Filmi kaastootjaks on stuudio Nafta Films.

Žanriliselt mitmekülgsest valikust leiab klassikaliste draamade kõrvalt ka näiteks õudusfilmi elementidega moodsa muinasjutufilmi «Lapsuke» (rež Juanma Bajo Ulloa), aga ka põnevusdraamad «Ulbolsõn – üksi kõigi vastu» (rež Ädilhan Jeržanov), «Puurilinnud» (rež Oliver Rihs) ja «Tumaan» (rež Morteza Farshbaf).

Lavastajatest on noorim 32-aastane kirgiis Dastan Džapar Uulu, vanim 82-aastane ungarlane István Szabó. Viimane on ka võistluskava kõige tunnustatum režissöör, kes on pälvinud auhindu maailma kõige tuntumatelt filmifestivalidelt, lisaks parima mitteingliskeelse filmi Oscari. Aga mainekaid rahvusvahelisi preemaid on võitnud ka bask Juanma Bajo Ulloa, venelanna Anna Melikjan, horvaat Dalibor Matanić, lätlanna Laila Pakalnina ja Henrik Ruben Genz.

Tuntumatest näitlejatest saab näha austerlast Klaus Maria Brandauerit, kes mängib peaosa István Szabó filmis «Lõppsõna». Belglane Olivier Gourmet, kes teeb kaasa Naël Marandini filmis «Elajad» on vendade Dardenne´ide püsinäitleja ja võitnud ka Cannes´is parima meesnäitleja auhinna. Berliini filmifestivalil parima naisnäitleja auhinnaga pärjatud taanlanna Trine Dyrholmi näeb filmi «Erna on sõjas» peaosas.

Mitu filmi on kogunud juba tunnustust oma kodumaal. Prantsuse režissööri Naël Marandini «Elajad» võitis äsja rahvuvahelisel Saint-Jean-de-Luzi filmifestivalil peaauhinna. Ivaylo Hristovi «Hirm» sai aga peaauhinna Bulgaaria rahvuslikul filmifestivalil Kuldne Roos. Parima operaatoritöö eest pälvis rahvuslikul Fajri filmifestivalil auhinna Iraani režissööri Morteza Farshbafi «Tumaan». Sama preemia sai Vene rahvuslikul filmifestivalil Kinotavr Anna Melikjani «Kolmekesi». Hispaania režissööri Juanma Bajo Ulloa «Lapsuke» võitis aga ühelt maailma tuntumalt, Sitgesi fantaasiafilmide festivalilt parima muusika auhinna. Euroopa filmiakadeemia 2020. aasta parimate mängufilmide eelvalikusse kuulub «Lõppsõna».

Novembris selgub, mitu auhinda võidab oma kodumaal lätlase Viesturs Kairišsi ajalooline tragikomöödia «Sildimaalija», mis kandideerib rahvuslikule filmiauhinnale Suur Kristaps koguni 15 kategoorias.

Alates tänasest saavad põhivõistluse esilinastusseansside pileteid osta PÖFFi lojaalsusprogrammiga liitunud inimesed ehk Hundikarja liikmed, reedest ka kõik teised soovijad. Kuni 8. novembrini on piletid müügil 5-eurose soodushinnaga.

Kinodes rakendatakse spetsiaalselt koos Terviseametiga välja töötatud ohutusreegleid, et tagada külastajatele turvaline kinoskäik. Maskid on rangelt soovituslikud, festival varustab nendega kõiki vaatajaid tasuta. Seansside vaheajal kinosaale desinfitseeritakse ja tuulutatakse.

PÖFFi virtuaalsete seansside pileteid saab osta alates 6. novembrist. Virtuaalne PÖFF jõuab publikuni veebiplatvormide Shift72 ja Elisa Stage vahendusel.