Meremuuseum on esmaspäevast ajutiselt suletud

Piirangute tõttu lükatakse edasi muuseumitunnid kõigis vanuseastmetes. Suletud on ka muuseumipoed, kuid huvilisi teenindab e-pood, teatas muuseumi pressiesindaja BNS-ile.

«Niivõrd suure muuseumi töösse rakendamine, nagu seda on Lennusadam, aga ka Paks Margareeta, on ressursimahukas. Kui me ei saa muuseumitunni toimumisega paralleelselt teisi külastajaid majja lubada, siis ei ole hoonete lühiajaline avamine lasteaia ja kuni 4. klassi õpilastele mõistlik,» sõnas meremuuseumi juht Urmas Dresen.